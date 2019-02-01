Фото: правительство Алтайского края

Приказом МЧС России временное исполнение служебных обязанностей по должности начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю возложено на генерал-майора внутренней службы Игоря Лисина, который до этого 6 лет возглавлял аналогичное управление по Алтайскому краю.

Как сообщает пресс-служба МЧС, к своим обязанностям Игорь Лисин приступил с 31 января. В статусе врио он будет работать до официального назначения президента России Владимира Путина.

Игорь Лисин родился 26 апреля 1966 года в г. Кстово Горьковской области. В 1987 году окончил Горьковское высшее военное строительное командное училище. В 2000 году окончил факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МВД Российской Федерации. В 2009 году окончил Сибирскую академию государственной службы. В октябре 2013 года возглавил Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

За высокий профессионализм и личное мужество награжден Орденом Дружбы, медалью "70 лет вооруженных сил СССР", четырнадцатью ведомственными знаками отличия, в том числе медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", двумя медалями Алтайского края, в том числе медалью Алтайского края "За честь и мужество".

В 2015 году Лисину Игорю Николаевичу присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Обязанности же господина Лисина будет исполнять выходец из Красноярского края, а именно начальник Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России (г. Железногорск), генерал-майор внутренней службы Александр Макаров. Соответствующий приказ 29 января текущего года подписал Министр МЧС России Евгений Зиничев.

Таким образом, в Алтайском крае за последние полгода сменились практически все руководители силовых структур. Ранее новых глав получили такие ведомства, как алтайская полиция и Следственный комитет.