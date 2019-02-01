Пятеро барнаульских игроков стали победителями матча звезд Студенческой Хоккейной Лиги, сообщает пресс-служба барнаульского "Динамо-Алтай".

Третий в истории мини-турнир с участием лучших хоккеистов Лиги состоялся в Тамбове. В нём участвовали сильнейшие игроки из 43-х университетов России.

За сборную "Востока" сыграли пять барнаульцев – вратарь Александр Рябинин, защитник Павел Тетерин, а также нападающие Максим Машошин, Иван Переверзев и Максим Чирков.

В финале сборная "Востока" обыграла команду "Запада" со счетом 10:5.