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Пятеро барнаульцев стали победителями матча звёзд Студенческой Хоккейной Лиги

, ИА "Амител"
В турнире участвовали сильнейшие игроки из 43-х университетов России
В финале сборная 'Востока' обыграла команду 'Запада' со счетом 10:5/ Фото: efcate.com

В финале сборная "Востока" обыграла команду "Запада" со счетом 10:5/ Фото: efcate.com

Пятеро барнаульских игроков стали победителями матча звезд Студенческой Хоккейной Лиги, сообщает пресс-служба барнаульского "Динамо-Алтай".

Третий в истории мини-турнир с участием лучших хоккеистов Лиги состоялся в Тамбове. В нём участвовали сильнейшие игроки из 43-х университетов России.

За сборную "Востока" сыграли пять барнаульцев – вратарь Александр Рябинин, защитник Павел Тетерин, а также нападающие Максим Машошин, Иван Переверзев и Максим Чирков.

В финале сборная "Востока" обыграла команду "Запада" со счетом 10:5.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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