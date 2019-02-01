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Что известно о новом главном спасателе Алтайского края Александре Макарове

, ИА "Амител"
31 января он временно назначен руководить управлением МЧС по региону

Фото: Александр Макаров / admk26.ru

Начальник Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России города Железногорска Красноярского края, генерал-майор внутренней службы Александр Макаров назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Соответствующий приказ 29 января текущего года подписал Министр МЧС России Евгений Зиничев. Его предшественник назначен на соответствующий пост в Красноярском крае. Собрали самые интересные факты про нового руководителя ведомства.

Александру Макарову 37 лет. Родился в чешской столице Праге. В 2003 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России. Службу начинал на Дальнем Востоке командиром пиротехнического взвода. Там дослужился до начальника штаба – заместителя командира спасательного отряда 1043 спасательного центра Дальневосточного регионального центра МЧС России.

С 2007 по 2008 годы занимал должность заместителя начальника управления (по городу Сердобску) Главного управления МЧС России по Пензенской области. С 2008 по 2010-й – заместитель начальника управления – начальник отдела оперативного планирования (и организации оперативной службы) управления (оперативного реагирования) Главного управления МЧС России по Пензенской области, с 2010 по 2013 годы – начальник отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по Пензенской области, а с 2013 по 2015 годы – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области.

В  октябре 2015 года был назначен на должность первого заместителя начальника Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России. В период прохождения службы не раз принимал участие в поисковых и спасательных операциях, а также ликвидациях последствий чрезвычайных ситуаций: искал на Камчатке рухнувший вертолет с губернатором Сахалинской области, помогал эвакуировать население при взрыве складов с артиллерийским вооружением в поселке Каряки на Камчатке, руководил работой штаба при ликвидации лесного пожара и эвакуации детей из оздоровительного лагеря в Пензенской области.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.02.2019 11:20
Гость

37 лет и генерал
Я плакаль

0  0
1.02.2019 11:23
- гость -

Самого главного не написали - чей он?

0  0
1.02.2019 11:26
- гость -

Кто папа, мама?

0  0
1.02.2019 11:27
-гость-

написали же, в Праге родился

0  0
1.02.2019 11:34
- гость -

в макарьев день - макаров...

0  0
1.02.2019 11:37
McSmall

Ах молодые генералы ...

0  0
1.02.2019 11:39
- гость -

Мажор? Такой быстрый рост...

0  0
1.02.2019 11:53
- гость -

если в праге родился, то родители военные и не простые служаки.

0  0
1.02.2019 11:57
владимир

Что то всех к нам с Красноярского края потянуло...

0  0
1.02.2019 12:05
- гость -

Что то всех к нам с Красноярского края потянуло...

Воровать едут.

0  0
1.02.2019 12:16
ГОСТЮ 11:53

Почему обязательно непростые. У меня много простых лейтенантов и прапорщиков в друзьях которые служили в Чехословакии в частности и в ЦГВ.

0  0
1.02.2019 12:20
и еще

Буданов срочную служил в Польше , офицером в Венгрии. В 34 стал Полковником.

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