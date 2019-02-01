Ущерб от действий Арашуковых в 31 млрд рублей назвали невосполнимым

Представитель следствия в ходе судебного заседания заявил, что Рауль Арашуков организовал преступное сообщество еще в 2002 году – за эти 17 лет он нанес такой ущерб, который невозможно возместить, пишет РБК.

Отмечается, что отец сенатора Рауфа Арашукова, советник генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков начал преступную деятельность по хищению газа в 2002 году в составе преступной группы.

Действия производились на территории Северо-Кавказского федерального округа. За 17 лет группа причинила ущерб на 31 миллиард рублей. Следователи заявили, что данная сумма – невзыскиваемая дебиторская задолженность, возместить ее невозможно.

"Арашуков, являясь создателем организованного преступного сообщества, постепенно, методично назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания подчиненным совершали действия по хищению газа", – подчеркнул представитель Следственного комитета России.

31 января стало известно, что задержаны отец сенатора Арашукова Рауль и его двоюродный брат Руслан. Сам Рауф Арашуков был задержан днем раньше. Они проходят подозреваемыми сразу по нескольким уголовным делам.