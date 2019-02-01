Ущерб от действий Арашуковых в 31 млрд рублей назвали невосполнимым

Представитель следствия в ходе судебного заседания заявил, что Рауль Арашуков организовал преступное сообщество еще в 2002 году – за эти 17 лет он нанес такой ущерб, который невозможно возместить, пишет РБК.
Отмечается, что отец сенатора Рауфа Арашукова, советник генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков начал преступную деятельность по хищению газа в 2002 году в составе преступной группы.
Действия производились на территории Северо-Кавказского федерального округа. За 17 лет группа причинила ущерб на 31 миллиард рублей. Следователи заявили, что данная сумма – невзыскиваемая дебиторская задолженность, возместить ее невозможно.
"Арашуков, являясь создателем организованного преступного сообщества, постепенно, методично назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания подчиненным совершали действия по хищению газа", – подчеркнул представитель Следственного комитета России.
31 января стало известно, что задержаны отец сенатора Арашукова Рауль и его двоюродный брат Руслан. Сам Рауф Арашуков был задержан днем раньше. Они проходят подозреваемыми сразу по нескольким уголовным делам.
Комментарии
Понять и простить?
Понять и простить вследствие обстоятельств непреодолимой силы...
Новости Сверхдержавы.
И таких жуликов как этот сенатор от горной республики по России пруд пруди.
ну так списать, как Чечне, раз "невосполнимо", а семью Арашуковых наградить почётными званиями "Герой труда", за создание трудовой династии, и пенсию повышенную и льготную оплату ЖКХ...так и будет...на Сердюкова с Васильевой тоже много наговаривали, а оказались "лучшими людьми города"...
"Герой капиталистического труда"
Вспомните громкое дело "Оборонсервиса" и что в итоге..? Все списали на Васильеву и дали ей пять лет, что бы люди видели - наказали, а виновных перевели в разряд потерпевших и свидетелей.
А что за 17 лет не видно было его деяний и только щаз заметили???
Откуда такое прозрение у органов???
С чего бы???
Такие ары у нас в каждом регионе
1.02.2019 12:10
- гость -
кому то дорогу перешел
Ущерб от путинских друзей и путинской воровской вертикали действительно не восполним
эти невосполнимые потери из бюджета прекратятся лишь когда случится одна "невосполнимая потеря", как писали в некрологах генсеков
я считаю , что надо как в Китае..доказан ущерб в 31 млрд? расстрел, с конфискацией, только родственников не трогать и не обижать...уверена-пара таких событий- будут в своих аппетитах скромнее
Представляете какими деньгами и оборотами воротят в Газпроме, если не заметили хищение в 31 млрд. руб.? Я давно уже говорю, всё, что лишнее с народа взято, потом превращается в многоэтажные частные яхты и виллы на берегах морей, но не наших. И яхты там же пришвартованы. Пишут, что им невыгодно по определённым нормальным тарифам отпускать природные ресурсы населению. Правильно. Потому что по кривой схеме туда включены ещё яхты и виллы.