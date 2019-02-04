Более пяти лет назад в Алтайском крае появился пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Все это время омбудсменом является Павел Нестеров. Об итогах работы за этот период, продлении надзорных каникул для бизнесменов, о кассовых аппаратах и самозанятых он рассказал в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле".

К омбудсмену по правам предпринимателей обращаются представители как малого, так и среднего, крупного бизнеса. Одним из наиболее системных вопросов, по мнению Нестерова, сегодня в Алтайском крае является неоплата предпринимателям выполненных работ по муниципальным контрактам, а также вопросы налоговой политики, высокий рост тарифов, ГСМ, аренды и другие. "В последнее время ко мне поступает много обращений по поводу оплаты работ по муниципальным контрактам, – говорит омбудсмен. – Это сложнейшая тема. Бюджет у муниципалитетов слабый, поэтому задолженность может копиться и два, и три года" .

При этом предприниматель, который честно выполнил все условия контракта, попадает в очень неловкое положение. Несмотря на долг со стороны муниципалитета, он должен выплатить людям зарплату, все налоги, в том числе федеральные, и никто его не освобождает от этого.

"За невыплату зарплаты и налогов бизнесмена могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. Вопрос очень серьезный, – говорит Нестеров. – На одной из конференций мы предлагали дать отсрочку от налогов в этом случае. Это вопрос федерального уровня, и он пока не решился. Я надеюсь, что ситуация сдвинется с мертвой точки".

Аппарат уполномоченного помогает предпринимателям, которые оказались в такой ситуации, все же получить свои деньги. Для этого бизнесменам сначала нужно пройти судебную процедуру, дальше идет обращение в казначейство и в службу судебных приставов. Однако, как предупреждает омбудсмен, процесс это не быстрый. Уполномоченный на любом этапе готов оказать помощь предпринимателям.