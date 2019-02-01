Фото: штаб поискового отряда "Казначей26"

Конверт со 100-летними фотографиями императорской семьи обнаружили рабочие во время ремонта крыши здания краевого управления Федерального казначейства.

Ставропольский краевед Роман Нутрихин выяснил, что снимки принадлежали Анатолию Федюшкину. Он в 1907 году поступил на службу в спецподразделение, которое отвечало за охрану императора и его семьи, сообщает пресс-служба Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Стоит отметить, что на двух карточках даже сохранились подлинные автографы царских детей.