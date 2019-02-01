Вывоз мусора предложили сделать бесплатным для россиян

Вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев в ходе первого заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами предложил сделать бесплатным для населения вывоз сухих отходов, сообщает "Интерфакс".

Гордеев пояснил, что сухих отходов не так много. К ним следует отнести пластик, бумагу, стекло и металл. Следовательно, одной из важных задач является переход в течение года на прием отходов в два контейнера: для сухих и мокрых, то есть органических, отходов.

"Перспективу вижу в том, чтобы вывоз сухих отходов для жителей стал бесплатным с учетом, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны", – заявил вице-премьер.

По мнению Гордеева, следует снизить нагрузку на природу. Кроме того, следует навести порядок в деле обращения твердых бытовых отходов.

С начала 2019 года вступил в силу закон, согласно которому в России происходит переход на новую систему обращения с отходами. Сейчас эта работа началась более чем в 80% регионов России.