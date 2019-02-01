Вывоз мусора предложили сделать бесплатным для россиян

Вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев в ходе первого заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами предложил сделать бесплатным для населения вывоз сухих отходов, сообщает "Интерфакс".
Гордеев пояснил, что сухих отходов не так много. К ним следует отнести пластик, бумагу, стекло и металл. Следовательно, одной из важных задач является переход в течение года на прием отходов в два контейнера: для сухих и мокрых, то есть органических, отходов.
"Перспективу вижу в том, чтобы вывоз сухих отходов для жителей стал бесплатным с учетом, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны", – заявил вице-премьер.
По мнению Гордеева, следует снизить нагрузку на природу. Кроме того, следует навести порядок в деле обращения твердых бытовых отходов.
С начала 2019 года вступил в силу закон, согласно которому в России происходит переход на новую систему обращения с отходами. Сейчас эта работа началась более чем в 80% регионов России.
Комментарии
Предложение умное, но не примут!
А вы уже все офигели от новых квитанций?
Хорошая мысля приходи опосля...Или это реакция на пробуксовку мусорной революции? Денег хотелось "срубить" но что то идет не так! Корче "лапша на уши".
Повышение на 30% !!!!!
А вы уже все офигели от новых квитанций?
неа, давно привыкли к такому и вам советую в июле опять повышение и так 2 раза в год
С 1июля 2018 по 1 июля 2019 года - четыре повышения за год !
нини счетоводы
в 18 году было 2
в 19 будет 2
или у вас как то год с июля по июль идет?
Зато Крым наш, нытики!! Поэтому платите и не выежуйтесь! Дальше будет еще интересней.
я не ною ваще пофиг на крым я бы и куриллы отдала
1.02.2019 12:29
- гость -
Зато Крым наш, нытики!! Поэтому платите и не выежуйтесь! Дальше будет еще интересней.
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Можете аргументированно написать как связан Крым и повышение тарифа за Гкал, за куб.м. холодной/горячей воды например?
12:54
Санкции - инфляция - возмещение олигарших аппетитов грабежом населения.