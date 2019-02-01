Житель Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему соседу по квартире, в результате чего последний скончался.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, обвиняемым является 27-летний мужчина. По версии следствия, 16 ноября прошлого года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя квартирантами произошел конфликт.

"Обвиняемый начал предъявлять претензии соседу, что он берет из общего холодильника продукты питания его семьи, а также безосновательно проживает в квартире, не платя денежные средства. В ходе словесного конфликта, находясь около подъезда и в помещении квартиры, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 13 ударов по голове и телу, после чего оставил мужчину в бессознательном состоянии в подъезде дома", – уточняют в ведомстве.

49-летний потерпевший умер в больнице.

Относительно обвиняемого известно, что в апреле прошлого года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и грабеж.

Мужчина полностью признал вину.