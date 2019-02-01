Число россиян, считающих, что страна идет неверным курсом, достигло максимума за последние 12 лет и составило 45%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса, проведенного "Левада-центром".

42% респондентов полагают, что Россия движется по верному пути, а 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

К деятельности Госдумы РФ большая половина относится отрицательно, таковых 64% участников опроса, положительно — 33%.

Между тем, согласно результатам исследования, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 64% респондентов, противоположное мнение имеют 34% опрошенных.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, с 14 по 20 января 2019 года рейтинг доверия Путину среди россиян побил исторический минимум и составил 32,8%. При этом деятельность главы государства как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.