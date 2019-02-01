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Число россиян, говорящих о неверном пути страны, достигло максимума за 12 лет

, ИА "Амител"
К деятельности Госдумы большая половина россиян относится отрицательно
Деятельность Путина на посту президента одобряют 64% опрошенных / Фото: gazeta.a42.ru

Деятельность Путина на посту президента одобряют 64% опрошенных / Фото: gazeta.a42.ru

Число россиян, считающих, что страна идет неверным курсом, достигло максимума за последние 12 лет и составило 45%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса, проведенного "Левада-центром". 

42% респондентов полагают, что Россия движется по верному пути, а 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

К деятельности Госдумы РФ большая половина относится отрицательно, таковых 64% участников опроса, положительно — 33%. 

Между тем, согласно результатам исследования, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 64% респондентов, противоположное мнение имеют 34% опрошенных.

По данным недавнего опроса ВЦИОМ, с 14 по 20 января 2019 года рейтинг доверия Путину среди россиян побил исторический минимум и составил 32,8%. При этом деятельность главы государства как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.02.2019 13:21
- гость -

Говорящая Россия? А говорит ли она? Она в отключке. Растянулась на
тысячи километров и лежит в беспамятстве, - убогая,бедная, мракобесная, пьяная,
воровская и отсталая.

0  0
1.02.2019 13:22
- гость -

И что?

0  0
1.02.2019 13:23
- гость -

Нас ждет светлое наноцифро!

0  0
1.02.2019 13:27
- гость -

Россия набивая шишки ползет упорно в мировую подыхающую глобализацию, заявляя что имеет национальные интересы.
Хотя и не указывает какая именно нация имеется ввиду. Олигархи богатеют, процентов 30 населения живут в достатке и довольны, остальные выживают, но бороться за свои права не хотят.

0  0
1.02.2019 13:36
- гость -

Госдума защищает интересы олигархов, тобишь свои собственные. Назначает себе большие затплаты, большие пенсии т материальные помощи, при этом народ держтт на мроте в 11 тыс, пенсии оттягивает, налоги повышает. Регулировать цены добропорядочно не желает.

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1.02.2019 13:50
Ируся

и ,к сожалению, ни власти,ни Путин не читают комменты на Амике.

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1.02.2019 13:56
- гость -

Как то туго до простых людей доходит. Умные после 2008 уже предвидели ситуацию.

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1.02.2019 14:00
- гость -

как то автор статейки очень уж аккуратненько пишет...62% главу одобрямс...да всего лишь 30% не хотите...и не больше...

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1.02.2019 14:00
- гость -

у нас есть две статистики: от ВЦИОМа - "в стране все хорошо" и от Левада-центра - "в стране все плохо"

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