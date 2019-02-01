Число россиян, считающих, что страна идет неверным курсом, достигло максимума за последние 12 лет и составило 45%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса, проведенного "Левада-центром".
42% респондентов полагают, что Россия движется по верному пути, а 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
К деятельности Госдумы РФ большая половина относится отрицательно, таковых 64% участников опроса, положительно — 33%.
Между тем, согласно результатам исследования, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 64% респондентов, противоположное мнение имеют 34% опрошенных.
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, с 14 по 20 января 2019 года рейтинг доверия Путину среди россиян побил исторический минимум и составил 32,8%. При этом деятельность главы государства как института государственной власти одобряют 62% опрошенных.
Комментарии
Говорящая Россия? А говорит ли она? Она в отключке. Растянулась на
тысячи километров и лежит в беспамятстве, - убогая,бедная, мракобесная, пьяная,
воровская и отсталая.
И что?
Нас ждет светлое наноцифро!
Россия набивая шишки ползет упорно в мировую подыхающую глобализацию, заявляя что имеет национальные интересы.
Хотя и не указывает какая именно нация имеется ввиду. Олигархи богатеют, процентов 30 населения живут в достатке и довольны, остальные выживают, но бороться за свои права не хотят.
Госдума защищает интересы олигархов, тобишь свои собственные. Назначает себе большие затплаты, большие пенсии т материальные помощи, при этом народ держтт на мроте в 11 тыс, пенсии оттягивает, налоги повышает. Регулировать цены добропорядочно не желает.
и ,к сожалению, ни власти,ни Путин не читают комменты на Амике.
Как то туго до простых людей доходит. Умные после 2008 уже предвидели ситуацию.
как то автор статейки очень уж аккуратненько пишет...62% главу одобрямс...да всего лишь 30% не хотите...и не больше...
у нас есть две статистики: от ВЦИОМа - "в стране все хорошо" и от Левада-центра - "в стране все плохо"