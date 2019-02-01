Более 90% жителей Курил против передачи островов Японии

Более 90% жителей Курильских островов высказались против передачи их Японии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В вопросе передачи южных островов Японии жители Курил выступают солидарно: 93% респондентов считают такое требование неприемлемым (среди россиян эта доля ниже – 77%)", – отметил ВЦИОМ.
Около 99% жителей Курил знают о требованиях Японии уступить ей четыре острова Курильской гряды. Среди всех жителей России этот показатель меньше – примерно 79%. При этом 86% уверены, что нет никакого смысла вести с Японией обсуждение вопроса о передаче островов, поскольку он давно решен.
Также 89% считают, что власти РФ не должны отказываться от прав ни на один спорный остров.
Япония продолжает претендовать на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи. Эти требования обосновываются двусторонним Трактатом о торговле и границах от 1855 года. Россия же в ответ напоминает, что эти территории вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и право РФ на них не подлежит сомнению.
Комментарии
Не верю этим процентам. Они, это говорили под дулом пистолета?
Центр извращения общественного мнения для этого и существует, чтобы вместо 9% показывать 90?!
1.02.2019 12:32
Борис
А ты поинтересуйся у тех немногих выживших китайцев и корейцев, которые побывали под японской оккупацией. Они тебе очень много интересного расскажут. Только запасись валидолом и корвалолом, там рассказ будет для очень крепких нервами ребят.
Ну а как с Крымом нельзя? Провести референдум.
1.02.2019 12:41
- гость -
1.02.2019 12:32
Борис
прожженный жизнью кремлик высказался)))) правда не в строку, как всегда
"Ну а как с Крымом нельзя? Провести референдум."
Нельзя, Крым был республикой обладающей широкой автономий, с возможностью отделения, да и вгосударстве тогда было безвластие на фоне кровавого госпереворота.
12:51
Друк
Насколько кровавое? Кровавие 1917-21? Кровавие 1991, 93?
1.02.2019 12:51
Шмел
Не угадал, дружок, я категорически против Путина, а историю знать нужно.