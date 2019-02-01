Более 90% жителей Курил против передачи островов Японии

Более 90% жителей Курильских островов высказались против передачи их Японии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В вопросе передачи южных островов Японии жители Курил выступают солидарно: 93% респондентов считают такое требование неприемлемым (среди россиян эта доля ниже – 77%)", – отметил ВЦИОМ.

Около 99% жителей Курил знают о требованиях Японии уступить ей четыре острова Курильской гряды. Среди всех жителей России этот показатель меньше – примерно 79%. При этом 86% уверены, что нет никакого смысла вести с Японией обсуждение вопроса о передаче островов, поскольку он давно решен.

Также 89% считают, что власти РФ не должны отказываться от прав ни на один спорный остров.

Япония продолжает претендовать на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи. Эти требования обосновываются двусторонним Трактатом о торговле и границах от 1855 года. Россия же в ответ напоминает, что эти территории вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и право РФ на них не подлежит сомнению.