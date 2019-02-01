Водителям в Алтайском крае рекомендуют не покидать населенных пунктов в условиях сильных холодов, захвативших регион.

Краевая ГИБДД подготовила специальное обращение в автомобилистам, в котором подчеркивается, что в начале месяца ожидается аномально-холодная погода с минимальной температурой воздуха -39...-44 градуса.

"Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта. В связи с морозами и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов рекомендуем неукоснительно соблюдать Правила. В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить пешехода или другое транспортное средство, а потому скорость должна быть такой, чтобы успеть отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию", – подчеркивают в ведомстве.

Пешеходам также рекомендуют учитывать неблагоприятные погодные условия.