Дорожные организации, работающие на федеральных трассах Алтайского края, переведены в режим повышенной готовности из-за сильных холодов, сообщили в ФКУ Упрдор "Алтай".

Напомним, что согласно данным синоптиков, 40-градусные морозы ожидаются в регионе 1 и 2 февраля. Затем сильные холода придутся на период с 5 по 9 февраля.

В этой связи на автодорогах Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан организовано круглосуточное патрулирование, ситуацию контролируют в центре управления производством ФКУ Упрдор "Алтай".

"Дежурные бригады проводят мониторинг федеральной сети каждые два-три часа, на линии работает 12 автомобилей. Это даст возможность своевременно оказать помощь водителям, попавшим в беду на трассе. В Рубцовском районе дежурит КамАЗ, оснащенный лебедкой "Автоспас", двумя дополнительными фонарями дальнего света и спасательным инвентарем. Кроме того, приведена в готовность специализированная дорожная техника на случай возникновения нештатных ситуаций. Водители большегрузного транспорта могут разместиться на обустроенных для них площадках и стоянках возле объектов сервиса", – уточняют в дорожном ведомстве.

ГИБДД и дорожники рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок в условиях сильных холодов.

Телефоны центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69. Единый экстренный канал помощи – 102/112.