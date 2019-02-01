Фото: "Бийский рабочий"



Эксперты "Общероссийского народного фронта" посмотрели на качество уборки снега на дорогах и тротуарах алтайского города Бийска. Как сообщает издание "Бийский рабочий", экспертную комиссию возглавила Евгения Гущина, которая уже несколько раз устраивала бийским дорожникам экзамен.

В итоге комиссия в целом назвала качество уборки хорошим. Замечания есть, говорят инспекторы, но это дело поправимое, причем поправимое быстро.

Инспекторы проехали почти весь город. Основной маршрут – по тем дорогам, где идет поток транспорта, в том числе и автобусный. Это такие основные наши дороги, как Вали Максимовой, Ленина, Трофимова, Мерлина, Социалистическая, Советская, Разина и другие. Но были и свороты с "красных линий", например, на улицу Совхозную (там общественники ОНФ выявили настоящие снежные завалы) или переулок Дачный.

В общей сложности представители ОНФ проехали по Бийску 50 километров, осмотрев 20 улиц. В целом, как отметили эксперты, видно было, что чиновники города основательно готовились к визиту десанта.

"В целом замечаний по проезжей части нет. Претензии есть к обочинам: здесь и уплотнение снега, и подходы к пешеходным переходам не всегда очищены. На Социалистической выявили наледь на тротуарах. Но в целом наша оценка – неплохо. Мы проехали уже многие муниципалитеты, есть с чем сравнивать. Свои замечания мы в ближайшее время передадим в городскую администрацию. Но, как я уже поняла, в Бийске многое опирается в недофинансирование этой сферы", – сообщила Евгения Гущина.

Отметим, что ранее подобный рейд ОНФ проходил и в Барнауле, где был замечен целый ряд нарушений.