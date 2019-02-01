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Автошкола АлтГТУ признана лучшей в Барнауле

, ИА "Амител"
Критерием оценки являлся процент кандидатов в водители, сдавших квалифицированный экзамен с первого раза

ГИБДД Барнаула обнародовал статистический отчет за 2018 год по работе образовательных учреждений Барнаула, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств. В списке – 28 образовательных организаций. Критерий, по которому осуществлялась оценка, – процент кандидатов в водители, сдавших квалифицированный экзамен с первого раза. У выпускников автошколы АлтГТУ самые лучшие показатели. 

Добавим, автошкола Алтайского государственного технического университета осуществляет подготовку водителей автомобилей категории "В", переподготовку водителей автомобилей категории "В" на "С", переподготовку водителей транспортных средств, оснащенных спецсигналами и повышение квалификации преподавателей автомобильных школ.

В автошколе АлтГТУ имеется учебный автодром, лаборатории Правил и безопасности дорожного движения, устройства автомобилей, безопасности жизнедеятельности, класс автомобильных тренажеров. Автодром и лаборатории оснащены современным оборудованием (компьютерный класс, тренажеры, стенды, манекены, специальная аппаратура). Эффективно используется интерактивный аппаратно-программный комплекс  с применением специализированных компьютерных программ, включая оригинальные – анимационные.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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