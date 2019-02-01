Фото: правительство Республики Алтай

Ледовый дворец стоимостью 381 миллион рублей и вместимостью 672 человека откроется в Республике Алтай в мае 2019 года, сообщает пресс-служба правительства. Заливка ледового поля начнется в конце марта, открытие объекта ожидается весной текущего года. Раньше в республике не было возможности круглый год заниматься фигурным катанием и хоккеем.

Арена под названием "Атлант" достраивается в селе Майма, расположенном в нескольких километрах от самого Горного Алтая.

"Республика Алтай – один из немногих регионов, где нет своей ледовой арены. Этот объект возводится по личному распоряжению президента России Владимира Путина. В настоящее время здесь завершается строительство ледовой арены и технического блока, продолжается строительство универсального спортивного зала, административного корпуса и блока с раздевалками, монтируются инженерные сети", – прокомментировал ход строительства глава региона Александр Бердников.

В 2018 году председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий, предоставляемых субъектам РФ на строительство спортивных объектов в рамках государственной программы России "Развитие физической культуры и спорта". Согласно документу, Республика Алтай получила 332,6 млн рублей на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" в селе Майма. Всего за два года на объект из федерального бюджета было направлено около 381 млн рублей.