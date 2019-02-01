Три дела возбудили из-за некачественной уборки горно-алтайских дорог, сообщает служба новостей "FM-Продакшн".

По словам начальника региональной ГИБДД Анатолия Косинова, дела возбуждены в отношении МУП "Горно-Алтайское ЖКХ".

Кроме того, еще одно дело возбуждено в отношении Майминского ДРСУ.

Отмечается, что нынешней зимой уже произошло одно ДТП, которое, согласно заключению ГИБДД, случилось именно из-за некачественной уборки дорог от снега и наледи.

Любой житель Горно-Алтайска может предложить, на какие еще проблемы нужно обратить внимание местным властям. Сообщения в "Жалобную книгу" принимают по номеру WhatsApp 8-923-649-96-41, 8-923-649-96-41. Фото и видео, подтверждающие наличие проблемы, приветствуются.