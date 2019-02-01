Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина встретилась с представителями банковского сектора и рассказала им о тех мерах, которые будут приняты для регулирования рынка ипотеки, сообщает RT.

"Мы приняли меры с точки зрения охлаждения потребительского необеспеченного кредитования и с точки зрения регулирования ипотечного кредитования, чтобы ипотека росла в качественном сегменте", – заявила Набиуллина.

По ее словам, сейчас важно ограничить ипотечные кредиты с небольшим первоначальным взносом.

Набиуллина отметила, что предложенная ранее инициатива по введению ипотечных каникул должна помочь заемщикам, которые оказались в трудной финансовой ситуации.

Центробанк России подготовил законопроект, по которому россияне, купившие в кредит единственное жилье, будут иметь право на ипотечные каникулы. По мнению экспертов, эта часть заемщиков наиболее уязвима.