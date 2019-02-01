Глава Барнаула Сергей Дугин провел оперативное совещание с главами районных администраций, чтобы обсудить дополнительные меры для сохранения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города в условиях сильных холодов.

По словам градоначальника, все профильные службы должны находиться в режиме повышенной готовности.

"С учетом наступившего периода понижения температур – сегодня в Барнауле минус 33 градуса – прошу особое внимание обратить на работу диспетчерских служб районов и взаимодействие с ЕДДС города, диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг тепловых режимов на объектах социальной сферы и в жилищном фонде. В случае нарушения режимов – немедленно информировать тепловую инспекцию Барнаульской сетевой компании о принятии мер по нормализации подачи тепла", – распорядился глава города.

Он также подчеркнул, что отключение теплоносителя допускается производить только по согласованию с ЕДДС. Всем службам совместно с комитетом ЖКХ следует вести постоянный учет и контроль за заявками жителей, связанными с отключением тепла и воды в жилых домах.

Также Сергей Дугин добавил: "У всех еще в памяти две крупные аварии, произошедшие на этой неделе, – в Южном и на улице Малахова. Их оперативно устранили. Сегодня авария на водоводе по улице Телефонной. Все необходимые работы проводятся. Но, повторяю, с учетом низких температур сохраняется опасность возникновения других повреждений, поэтому всем надо быть готовыми к оперативному реагированию и выполнению первоочередных задач".