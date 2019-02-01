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Работу губернаторов предложили оценивать по долгам бюджетников в сфере ЖКХ

, ИА "Амител"
Законопроект уже направлен в правительство
Сегодня общий объем задолженности в ЖКХ оценивается в 1,3 трлн рублей / Фото: news.dtkt.ua

Сегодня общий объем задолженности в ЖКХ оценивается в 1,3 трлн рублей / Фото: news.dtkt.ua

Минэкономразвития предложило оценивать деятельность региональных властей по оплате местными бюджетными организациями счетов за энергоресурсы, пишут "Известия".

Работа губернатора будет считаться успешной, если МУПы, ГУПы и бюджетные организации в его регионе станут вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Эксперты поддержали инициативу, но отметили, что данный критерий необходимо расширить за счет других категорий неплательщиков и более взвешенно оценивать полученные результаты. Сегодня общий объем задолженности в ЖКХ оценивается в 1,3 триллиона рублей.

Отмечается, что законопроект уже направлен в правительство. Инициатива подразумевает внесение поправок в закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".

Как пояснили в министерстве, ожидается, что после того, как примут законопроект и региональные нормативные акты, "субъекты Российской Федерации будут рейтинговаться на основе достигнутых годовых значений показателей платежной дисциплины".

"Такая мера уже давно назрела, поскольку местные и региональные власти фактически самоустраняются от решения вопросов задолженности потребителей перед ресурсниками, характеризуя их как спор хозяйствующих субъектов", – заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

При этом, как отмечается, треть всех задолженностей формируют муниципальные бюджетные учреждения. Зачастую это происходит не по вине мэров, поскольку примерно половина муниципальных полномочий по факту не подкреплена финансированием.

По мнению экспертов, предложенный Минэкономразвития показатель эффективности должен учитывать также и меры, принятые для исправления ситуации на местах. Тогда будет видно, если, к примеру, власти сделали все возможное, но средств не хватило.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.02.2019 14:28
- гость -

А сократить слабо.

0  0
1.02.2019 14:44
- гость -

а кроме бюджетников еще люди есть, с нищенскими зарплатами. пенсионеры с нищенскими пенсиями. их вообще всех списали?

0  0
1.02.2019 16:04
- гость -

Когда уже вы исчезните,паразиты

0  0
1.02.2019 16:13
- гость -

О, предвижу, что сейчас начнутся проверки начальства бюджетников на тему их долгов ЖКХ. Прессинг и кары ))

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