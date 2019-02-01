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Водителям разрешат отдохнуть на заброшенных постах ДПС

, ИА "Амител"
На площадках будут дежурить полиция и медицинские работники
Сейчас на федеральных дорогах действует свыше двух тысяч площадок отдыха / Фото: fishki.net

Сейчас на федеральных дорогах действует свыше двух тысяч площадок отдыха / Фото: fishki.net

МВД намерено передать Росавтодору неиспользуемые посты ДПС, которые можно будет переделать под площадки для отдыха автомобилистов, пишут "Известия", отмечая, что четыре такие "заброшенки" уже найдены.

Пробные участки могут появиться на 380-м километре трассы Р-217 "Кавказ" в Ставропольском крае, на 652-м и 678-м километрах автодороги М-2 "Крым" в Белгородской области и на 116-м километре автодороги М-10 "Россия" в Тверской области.

На таких "островках безопасности" водители смогут остановиться, чтобы отдохнуть, укрыться от непогоды или при поломке машины.

На площадках будут дежурить полиция и медицинские работники.

В настоящее время на федеральных дорогах действует свыше двух тысяч площадок для отдыха. Однако, как заявил врио председателя Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров, данного количества точек недостаточно для соблюдения режима труда и отдыха.

"Даже если все закрытые посты ГИБДД будут переоборудованы, этого не хватит. Площадки не могут вместить достаточное количество машин. Кроме того, они находятся возле городов, где стоянки в целом есть, не хватает их вдали от крупных населенных пунктов", – подчеркнул Владимиров.

По ГОСТу "Дороги автомобильные общего пользования" площадки для отдыха должны находиться на дороге через каждые 15-55 километров и располагаться не ближе одного километра от населенных пунктов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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