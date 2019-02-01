Фото: служба новостей "FM-Продакшн"

Жители Горно-Алтайска продолжают жаловаться на некачественную чистку снега с тротуаров, сообщает служба новостей "FM-Продакшн".

Так, горожане сетуют на то, что напротив ТЦ "Горный" обледенела лестница. Так, чтобы дойти со стоянки до пешеходного перехода, необходимо спуститься с парковки по ступеням.

Однако тротуар на стоянке не чистится. А сама лестница превратится в горку, по которой можно съехать только на ледянке, отмечают местные жители.

Ранее горожане сообщали о заваленном снегом тротуаре на улице Ленина.

Озвучить на какие еще проблемы нужно обратить внимание местным властям, можно в "Жалобной книге". Сообщения принимают по номеру WhatsApp 8-923-649-96-41, 8-923-649-96-41.