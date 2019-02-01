Суд в Барнауле вынес приговор в отношении молодой женщины, которую признали виновной в присвоении 400 тысяч рублей, принадлежащих ФГУП "Почта России".
Как сообщили в краевой прокуратуре, являясь заведующей одного из почтовых отделений связи краевой столицы, и имея доступ к вверенным ей денежным средствам, находящимся в кассе, в течение четырех месяцев женщина похитила путем присвоения более 400 тысяч рублей, причинив ФГУП "Почта России" ущерб в крупном размере.
Злоумышленница свою вину признала полностью, активно способствовала расследованию преступления и частично возместила причиненный ущерб.
В итоге суд приговорил ее к лишению свободы сроком в два с половиной года условно.
Комментарии
Ну это собственно и всё, что нужно знать об отделениях Почты России в Барнауле
Взяла сама то, что ей недодали..