Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что Рауля Арашукова не будут лишать ордена Даниила Московского, врученного Русской православной церковью.

По словам Волкова, любой человек, который построит на свои деньги церковь, будет отмечен благодарностью РПЦ.

"Иногда возникают такие темы. Люди, которые единожды или регулярно помогали епархии, были удостоены высоких патриарших наград, затем оказались замешаны в каких-то историях, как история семьи Арашуковых. Это вещи разного порядка, никак между собой не взаимосвязаны", – сказал Волков.

Он подчеркнул, что в церкви не предусмотрена церемония лишения ордена.

Рауля Арашукова, отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестовали на два месяца по делу об организации преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, в результате действий преступного сообщества у "Газпрома" похитили газ более чем на 30 миллиардов рублей. Рауфу вменяют убийство, давление на свидетеля и участие в преступном сообществе.