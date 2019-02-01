Злоумышленника заключили под стражу/ Фото: 22.мвд.рф

Полиция в Барнауле задержала серийного поджигателя автомобилей, которым оказался 35-летний местный житель.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, три автомобиля — Infiniti, ML 350 Mercedes и Suzuki Grand Vitara — были полностью уничтожены огнем в результате действий злоумышленника.

Машины были припаркованы у жилых домов по двум адресам в Центральном районе краевой столицы.

"По предварительной информации, подозреваемый тщательно готовился к совершению преступлений: в течение нескольких дней изучал расположение машин на парковках, в ночное время приносил с собой горючую смесь, которой обливал транспортные средства, затем поджигал и скрывался. Мотивом совершения преступлений, как считают правоохранители, могли стать личные неприязненные отношения 35-летнего барнаульца к потерпевшим", — уточняют в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога.

Подозреваемый заключен под стражу.