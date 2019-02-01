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Серийный поджигатель автомобилей задержан в Барнауле

, ИА "Амител"
На "дела" горожанин брал с собой специально заготовленную горючую смесь

Злоумышленника заключили под стражу/ Фото: 22.мвд.рф

Полиция в Барнауле задержала серийного поджигателя автомобилей, которым оказался 35-летний местный житель.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, три автомобиля — Infiniti, ML 350 Mercedes и Suzuki Grand Vitara — были полностью уничтожены огнем в результате действий злоумышленника.

Машины были припаркованы у жилых домов по двум адресам в Центральном районе краевой столицы.

"По предварительной информации, подозреваемый тщательно готовился к совершению преступлений: в течение нескольких дней изучал расположение машин на парковках, в ночное время приносил с собой горючую смесь, которой обливал транспортные средства, затем поджигал и скрывался. Мотивом совершения преступлений, как считают правоохранители, могли стать личные неприязненные отношения 35-летнего барнаульца к потерпевшим", — уточняют в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога.

Подозреваемый заключен под стражу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2019 15:24
- гость -

Оболгали честного гражданина.Гореть им в аду.

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1.02.2019 15:34
- гость -

бабло на такие тачки тоже добыто преступным путем. так што все норм. взаимозачет.

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