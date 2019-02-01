Злоумышленника заключили под стражу / Фото: 22.мвд.рф
Полиция в Барнауле задержала серийного поджигателя автомобилей, которым оказался 35-летний местный житель.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, три автомобиля – Infiniti, ML 350 Mercedes и Suzuki Grand Vitara – были полностью уничтожены огнем в результате действий злоумышленника.
Машины были припаркованы у жилых домов по двум адресам в Центральном районе краевой столицы.
"По предварительной информации, подозреваемый тщательно готовился к совершению преступлений: в течение нескольких дней изучал расположение машин на парковках, в ночное время приносил с собой горючую смесь, которой обливал транспортные средства, затем поджигал и скрывался. Мотивом совершения преступлений, как считают правоохранители, могли стать личные неприязненные отношения 35-летнего барнаульца к потерпевшим", – уточняют в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, путем поджога.
Подозреваемый заключен под стражу.
Комментарии
Оболгали честного гражданина.Гореть им в аду.
бабло на такие тачки тоже добыто преступным путем. так што все норм. взаимозачет.
Имя заключенного под стражу тайна следствия?
Все что дороже стоимости жигулей, по вашему мнению, сразу добыто преступным путем? Граждане работайте и будет вам всем счастье!
1.02.2019 15:34
- гость -
особенно на витару, да и мерс такой стоит 2 ляма максимум - не такие великие деньги, про инфинити ничего не известно, но наверняка такое же нищебродское ))
Мододец мужичек! Поменьше всякого хлама будет во дворах парковаться..
Ох уж эти обиженные и оскорбленные мужчины...