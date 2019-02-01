Наезд на троих пешеходов допустил водитель автомобиля ВАЗ-2106 в Барнауле днем в пятницу, 1 февраля.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла на улице Попова в районе дома №204 в 12:35.

По имеющимся данным, водитель 1993 года рождения допустил наезд на девочку 2007 года рождения, женщину 1953 года рождения и мужчину 1993 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.