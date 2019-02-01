Фото: cайт Барнаула

Администрация Барнаула раскрыла промежуточные итоги голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в 2019 году по программе "Формирование комфортной городской среды".

Голосование на сайте мэрии началось 25 января и завершится 7 февраля. За неделю барнаульцы отдали за объекты из предложенного списка более 48,5 тысячи голосов.

На сегодняшний день больше всего голосов получили два участка – аллеи по улице Георгия Исакова – более 21% каждый. На третьем месте Мизюлинская роща – почти 9% голосов. Также в десятке лидеров голосования сквер по ул. Панфиловцев, 22, Сиреневый бульвар (ул. Сиреневая, 7), площадь Маршала Жукова, парк "Юбилейный", набережная речного вокзала, площадь Народная (ул. Попова, 88а), Демидовская площадь.

Число территорий, за которые можно отдать свой голос за один визит на сайт, не ограничено. Однако всего их будет выбрано только три. После того, как в результате голосования определятся лидеры, будут выполнены эскизные проекты, которые представят на рассмотрение Общественной комиссии. Затем разработают проектно-сметную документацию. К работам на территориях планируется приступить в июне. На три объекта мэрия предполагает потратить около 105 миллионов рублей.