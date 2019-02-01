Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань обойдется в 600 миллиардов рублей, пишут "Известия".

"Чтобы стартовала реализация ВСМ Москва — Казань, нужны не меньше 200 миллиардов рублей частных денег и такой же капитальный государственный грант. Еще 200 миллиардов — за госкомпанией РЖД. Первая стадия проекта оценивается минимум в 600 с лишним миллиардов", — рассказал изданию глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он подчеркнул, что бизнес готов участвовать в государственных проектах из майских указов президента, но если только доходность составит не менее 15%. Если такой доходности не будет, правительству придется найти для бизнеса другие стимулы.

Строительство первого участка уже одобрено. В ходе совещания у вице-премьера Максима Акимова было решено, что он соединит подмосковный Железнодорожный и город Гороховец в Нижегородской области.

Ожидается, что будущая ВСМ будет перевозить приблизительно 14 миллионов человек в год. Магистраль со временем станет частью масштабного пути из Европы в Азию.