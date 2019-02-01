Очень холодные выходные ожидают жителей Алтайского края – местами в регионе температура опустится до -45 градусов.

В ночь на субботу, 2 февраля, в регионе будет без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температуры составят -35...-40 градусов, местами в северных и восточных районах будет до -45 градусов.

Днем -26...-31 градус, местами в западных районах -18...-23 градуса. В северо-западных районах небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением по западу края до 12 метров.

В ночь на 3 февраля станет теплее. Температуры воздуха составят -21...-26 градусов, местами по востоку до -33 градусов. Дневные температуры в воскресенье составят -9...-14 градусов, в северных районах до -20 градусов.

На большей части территории ожидается снег, местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами по югу порывы 12-17 метров.

Напомним, что согласно предварительным данным, на следующей неделе сильные морозы вернутся в регион. Ожидается, что под воздействием арктического антициклона районы Алтайского края вновь окажутся с 5 по 9 февраля.