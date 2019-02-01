Генпрокуратура анонсировала масштабную проверку уголовного дела 60-летней давности о гибели туристической группы Игоря Дятлова в окрестностях горы Отортен, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Александра Куренного.

Перевал на севере Свердловской области стал широко известен после трагических событий в феврале 1959 года, когда здесь, при невыясненных до сих пор обстоятельствах погибла группа из девяти туристов.

Существует 75 версий того, как развивались события, и что стало причиной смерти молодых людей. От фантастических, в которых фигурирует НЛО, до криминальных и природных.

"Наверняка, среди этих 75 версий есть одна, которая отвечает на все вопросы, либо это комбинация двух-трех версий", — уверены в прокуратуре. При этом, как подчеркивается, криминальный сценарий полностью исключен, вероятнее всего — природный фактор.

Прокуратора проведет девять экспертиз. Во-первых, судебно-медицинскую, поскольку, по мнению надзорного органа, есть недосказанность в тех, которые были проведены по факту гибели туристов, и новая проверка закроет белые пятна.

Во-вторых, состоится экспертиза психологического состояния участников группы — каковы были их поведенческие реакции в обычном походе, не в экстремальной ситуации? Будет составлен психологический потрет каждого из них.

Прокуроры в своей работе будут использовать материалы, которые были в СМИ, и то, что собрали частные исследователи: было много интервью тех, кто знал ребят лично. "Когда соберем портрет каждого из туристов, то сможем задать конкретные вопросы психологам", — отметил Куренной.

Также проверяющие в марте вылетят на перевал Дятлова чтобы провести следственный эксперимент и выяснить, возможно ли покинуть палатку по очереди или всем сразу, можно ли разрезать ее ножом, как спуститься с горы и подняться обратно. Сделать это нужно в условиях приближенных к тем,в которых случилась трагедия 60 лет назад.

"Турмаршрут был согласован работниками госструктур — поэтому от лица государства нужно ответить на вопрос: что произошло на перевале. Первое: родственники погибших имеют право знать причины смерти своих близких. Второе: пока мы не поставим точку, не выясним причину страшной трагедии, есть вероятность, что такие обстоятельства могут повториться", — подчеркнул Куреннной.