Советский и российский актер Игорь Кан умер в возрасте 81 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Кино-театр.Ru".

Отмечается, что артист ушел из жизни 30 января – на следующий день после дня рождения.

За свою карьеру Кан выступал на сцене Алма-Атинского ТЮЗа, Русского театра Эстонии, позже – Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского. В 1999 году актер получил звание заслуженного артиста России.

Помимо театральной работы он сыграл в таких фильмах, как "Вариант "Омега" (1975), "Тактика бега на длинную дистанцию" (1978) и "Скорый поезд" (1988).

Наибольшую известность артисту принесла роль однорукого контрабандиста в ленте "Кин-дза-дза!" (1986).