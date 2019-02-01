Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Некоторые жители Якутска не могут отдать своих детей в новую школу "Айыы Кыhата", поскольку в нее отказываются брать русскоговорящих детей, сообщает News.Ykt.Ru.

Жители 203 микрорайона оказались в непростом положении. Вскоре может закрыться филиал школы №33, а в недавно открывшейся школе "Айыы Кыhата" отказываются принимать заявления о переводе от некоторых родителей.

В соцсетях разгорелся конфликт между жителями 203 микрорайона и родителями учеников школы "Айыы Кыhата". Те, кто живет в новом микрорайоне, хотят, чтобы их дети ходили в школу рядом с домом. Однако некоторые дети не говорят на якутском языке. В свою очередь руководство школы и некоторые родители учеников выступают против открытия русскоязычных классов.

Сейчас русскоязычные дети из 203 микрорайона ходят либо в филиал школы №33, либо ездят в другие районы города.

"Когда стало известно о возможном закрытии дополнительных классов (филиала школы №33), мы с другими родителями решили отдать детей в "Айыы Кыhата". Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет, и она не будет принимать русскоязычных детей", – рассказала местная жительница Наталья.

Сейчас людям, которые жаждут открытия русскоязычных классов, предлагают подождать два года. В 2021 году в 203 микрорайоне построят общеобразовательную школу.