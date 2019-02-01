Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Некоторые жители Якутска не могут отдать своих детей в новую школу "Айыы Кыhата", поскольку в нее отказываются брать русскоговорящих детей, сообщает News.Ykt.Ru.
Жители 203 микрорайона оказались в непростом положении. Вскоре может закрыться филиал школы №33, а в недавно открывшейся школе "Айыы Кыhата" отказываются принимать заявления о переводе от некоторых родителей.
В соцсетях разгорелся конфликт между жителями 203 микрорайона и родителями учеников школы "Айыы Кыhата". Те, кто живет в новом микрорайоне, хотят, чтобы их дети ходили в школу рядом с домом. Однако некоторые дети не говорят на якутском языке. В свою очередь руководство школы и некоторые родители учеников выступают против открытия русскоязычных классов.
Сейчас русскоязычные дети из 203 микрорайона ходят либо в филиал школы №33, либо ездят в другие районы города.
"Когда стало известно о возможном закрытии дополнительных классов (филиала школы №33), мы с другими родителями решили отдать детей в "Айыы Кыhата". Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет, и она не будет принимать русскоязычных детей", – рассказала местная жительница Наталья.
Сейчас людям, которые жаждут открытия русскоязычных классов, предлагают подождать два года. В 2021 году в 203 микрорайоне построят общеобразовательную школу.
Комментарии
Ну вот и первые весточки. И нисколько не разжигаю! Сами переехали из дружественного Казахстана в 90 годы, Там тоже всё начиналось как бы по недорозумению. И жить то можно, но есть всякие препоны и неудбства
Эти ласточки предвестники чего?После смены курса на "перестройку" и распада СССР это общая тенденция-так называемое "повышение национального самосознания".Тот же Целиноград строили приезжие из РСФСР.А теперь посмотрите,как поменялся за последние 30 лет национальный состав уже Астаны( ставшего городом-миллионером).
Может и тут Ленин виноват,неправильно создав и скомпоновав государство СССР(по мнению Путина)))
Это политика государства, направленная на розжиг национального конфликта.
Никого в россии так не ущемляют в правах как основной этнический состав.
У них главный корпус построен в стиле белого заснеженного иглу.Не думаю,что здесь есть причины для особого раздражения )
Да делов-та! Запретить брать якутёнышей в школы! Хватит им навыков, чтоб гонять... кого там они гоняют по тундрЕ! А школы-то РФ финансирует!
Ну вот , а то ни как не мог понять, что происходит. То там чиновники от взяток, отказываются, то за коррупцию казнить предлагают. Ну не по русски ведь это.
Никого в России так не ущемляют в правах как основной этнический состав.
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Видите ли,если малые народы взбунтуются,то это будет малая легко устранимая проблема для государства.
А вот если основной этнический состав взбунтуется,тогда свершится социалистическая революция с полной заменой власти. )
Куда ехать в Москву