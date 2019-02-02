Ряд спортивных мероприятий на Алтае отменили из-за аномальных морозов

Министерство спорта Алтайского края приняло решение отменить ряд соревнований, которые должны были пройти в регионе, из-за аномальных морозов. Только Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей" не перенесли пока на следующую неделю и далее. Организаторы сдвинули старт на один день – с субботы на воскресенье. Есть надежда, что температура позволит стартовать конькобежцам на барнаульском стадионе "Клевченя" 3 февраля в 13.00.

Не состоятся вовсе в эти выходные чемпионат и первенство Алтайского края по спортивному ориентированию на лыжах. На февраль решили перенести краевые соревнования по парусному спорту "Сибирский Сусанин" в дисциплинах "кайтбординг курс-рейс", "сноукайтинг курс-рейс" – доска и лыжи. Всероссийские соревнования по сноуборду "Кубок Алтая" пройдут с 9 по 12 февраля.

Сегодня на судейской в Павловске станет известно, состоится ли корректировка стартов в этом райцентре II этапа Кубка России по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых).