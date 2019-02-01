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Сожители на Алтае избили и задушили пенсионерку за отказ занять денег

, ИА "Амител"
Паре инкриминируют убийство и разбой
На скамье подсудимых окажутся 26-летний мужчина и его 43-летняя сожительница / Фото: all4women.co.za

На скамье подсудимых окажутся 26-летний мужчина и его 43-летняя сожительница / Фото: all4women.co.za

Сожители из Смоленского района Алтайского края предстанут перед судом по обвинению в убийстве престарелой женщины, которая не дала им деньги в долг.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 26-летнему мужчине и 43-летней женщине инкриминируют убийство и разбой.

Согласно версии следствия, вечером 4 апреля прошлого года обвиняемые, будучи нетрезвыми, пришли к знакомой пожилой женщине, чтобы взять в долг.

"Когда хозяйка отказала им занять денег и потребовала покинуть дом, злоумышленники, движимые корыстными побуждениями, решили совершить разбойное нападение и убить пенсионерку. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, они нанесли ей множественные удары в область головы взятыми в доме предметами, после чего задушили. Убедившись, что 79-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, и не найдя в доме денежные средства и иные ценные вещи, обвиняемые покинули место совершения преступления", – приводят обстоятельства преступления в СКР.

Свою вину сожители не признали, уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2019 18:03
Дима

Усиливаем скрепы!

0  0
1.02.2019 18:05
- гость -

Уроды, которые зачем-то живут на земле. А им место давно в аду.

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