Сожители из Смоленского района Алтайского края предстанут перед судом по обвинению в убийстве престарелой женщины, которая не дала им деньги в долг.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 26-летнему мужчине и 43-летней женщине инкриминируют убийство и разбой.

Согласно версии следствия, вечером 4 апреля прошлого года обвиняемые, будучи нетрезвыми, пришли к знакомой пожилой женщине, чтобы взять в долг.

"Когда хозяйка отказала им занять денег и потребовала покинуть дом, злоумышленники, движимые корыстными побуждениями, решили совершить разбойное нападение и убить пенсионерку. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, они нанесли ей множественные удары в область головы взятыми в доме предметами, после чего задушили. Убедившись, что 79-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, и не найдя в доме денежные средства и иные ценные вещи, обвиняемые покинули место совершения преступления", – приводят обстоятельства преступления в СКР.

Свою вину сожители не признали, уголовное дело направлено в суд.