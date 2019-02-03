Лето приближается, а вместе с ним и летние каникулы. А лучший способ провести каникулы – вырваться за город, подальше от родителей. И самым привлекательным вариантом в этом случае становятся детские загородные лагеря. С одной стороны, дети рады отдохнуть от жесткого контроля мамы и папы, а с другой – взрослые довольны, что дитя отдыхает среди сверстников, но под контролем взрослых.

Кстати, 1 февраля в Алтайском крае началась регистрация для получения путевок в детские оздоровительные лагеря. Рассказываем, как получить путевку в 2019 году, сколько она будет стоить и на какую компенсацию можно рассчитывать.

1 Куда и в какие сроки нужно подать заявку на путевку в детский лагерь? В 2019 году заявки от граждан на приобретение путевки в детские загородные лагеря принимаются в электронной форме на официальном сайте 22kanikuli.ru или оформляются в офисе лагеря. Как пояснили в министерстве образования и науки Алтайского края, в регионе создана краевая информационная система, которая будет автоматически регистрировать и в электронном виде вести учет заявок, поступивших от родителей. "Это позволит в режиме реального времени осуществлять контроль за реализацией путевок", – отметили в министерстве. Чтобы оформить заявку на сайте Каникулы.ру в разделе "Заполнить заявку" нужно заполнить поля, которые содержат сведения о ребенке, его родителях (законных представителях), выбрать загородный лагерь и смену, где планируется отдых. Заявки на путевки в детский загородный лагерь нужно подать с 01.02.2019 по 31.03.2019.

2 А если у меня нет компьютера, как я могу подать заявку? Родители могут пройти процедуру электронной регистрации с любого устройства, имеющего доступ к сети интернет. Кроме того, как сообщили в министерстве образования Алтайского края, во всех муниципальных органах управления образованием, а также образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления созданы консультационные пункты, оснащенные компьютером с выходом в интернет и рабочей электронной почтой. Таким образом, вы можете обратиться в эти организации и вам помогут пройти процедуру регистрации на сайте.

3 Мы подали заявку. Что дальше? В тот же день, когда вы заполнили заявку, на указанный вами адрес электронной почты, будет направлено уведомление с указанием порядкового номера заявки. После получения уведомления вам необходимо в течение 30 дней предоставить в офис выбранного загородного лагеря заявление и документы для заключения договора по оказанию услуги отдыха и оздоровления ребенка.

4 А сбоя в этой электронной очереди точно не будет? В Минобре подчеркнули, что электронная регистрация граждан на меры поддержки успешно апробирована жителями города Барнаула в 2017-2018 годах. И сбоев в работе не ожидается.

5 Сколько в среднем в 2019 году будет стоить путевка в детский лагерь Алтайского края? В каждом лагере своя стоимость путевки. Но, как сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края, в 2019 году средняя стоимость путевки в детский загородный лагерь составляет 14 400 рублей. Это на уровне прошлого года.

6 А будут ли компенсировать часть стоимости путевки как в прежние годы? Да, будут. Для получения меры поддержки заявителю необходимо в течение 10 дней с момента получения договора оплатить родительскую долю путевки. В 2019 году мера поддержки из средств краевого бюджета предоставляется: 1. Всем гражданам Алтайского края, которые являются родителями (законными представителями) детей школьного возраста, обучающихся в образовательных организациях региона. Также поддержка полагается и родителям выпускников дошкольных образовательных организаций региона. Размер компенсации для этой категории граждан составит 6000 рублей. 2. Дополнительно гражданам, являющимся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края, краевых государственных учреждений, положена компенсация в размере 4200 рублей. Сотрудникам муниципальных учреждений мера поддержки предоставляется из средств муниципальных бюджетов, ее размер устанавливается муниципальными правовыми актами. В Барнауле сумма компенсации составляет также 4200 рублей. 3. Поддержка положена многодетным семьям, направившим на отдых в загородные лагеря Алтайского края троих и более детей в возрасте до 15 лет (включительно). При этом компенсация на третьего и каждого последующего ребенка положена в размере 14400 рублей. На первых двух детей по 6000 рублей (или по 10200 – сотрудникам бюджетной сферы) на каждого. Чтобы получить эту меру поддержки, нужно предоставить справку о составе семьи, копии путевок на первого и второго ребенка.

7 Мы не смогли вовремя оплатить и предоставить документы. Что делать? Плохая новость: если в течение 40 дней после направления заявки на меру поддержки вы не предоставили в загородный лагерь заявление на путевку и документы для заключения договора, или не оплатили родительскую долю путевки, то заявка на меру поддержки автоматически аннулируется. Хорошая новость: вы имеете право повторно оформить заявку. Но при этом вашей заявке будет присвоен новый порядковый номер, соответствующий номеру очереди.

8 Напомните, детей какого возраста можно отправлять в лагерь? Большинство оздоровительных лагерей Алтайского края принимают детей школьного возраста от 6,5 лет до 15 лет (включительно). Возраст ребенка учитывается на дату заезда в загородный лагерь. Конечно, есть и ряд лагерей, где принимают детей либо младше указанного возраста, либо старше, но это уже зависит от индивидуальной направленности работы учреждения. И компенсация в этом случае не предусмотрена.