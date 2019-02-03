Лето приближается, а вместе с ним и летние каникулы. А лучший способ провести каникулы – вырваться за город, подальше от родителей. И самым привлекательным вариантом в этом случае становятся детские загородные лагеря. С одной стороны, дети рады отдохнуть от жесткого контроля мамы и папы, а с другой – взрослые довольны, что дитя отдыхает среди сверстников, но под контролем взрослых.
Кстати, 1 февраля в Алтайском крае началась регистрация для получения путевок в детские оздоровительные лагеря. Рассказываем, как получить путевку в 2019 году, сколько она будет стоить и на какую компенсацию можно рассчитывать.
В 2019 году заявки от граждан на приобретение путевки в детские загородные лагеря принимаются в электронной форме на официальном сайте 22kanikuli.ru или оформляются в офисе лагеря.
Как пояснили в министерстве образования и науки Алтайского края, в регионе создана краевая информационная система, которая будет автоматически регистрировать и в электронном виде вести учет заявок, поступивших от родителей. "Это позволит в режиме реального времени осуществлять контроль за реализацией путевок", – отметили в министерстве.
Чтобы оформить заявку на сайте Каникулы.ру в разделе "Заполнить заявку" нужно заполнить поля, которые содержат сведения о ребенке, его родителях (законных представителях), выбрать загородный лагерь и смену, где планируется отдых.
Заявки на путевки в детский загородный лагерь нужно подать с 01.02.2019 по 31.03.2019.
Родители могут пройти процедуру электронной регистрации с любого устройства, имеющего доступ к сети интернет.
Кроме того, как сообщили в министерстве образования Алтайского края, во всех муниципальных органах управления образованием, а также образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления созданы консультационные пункты, оснащенные компьютером с выходом в интернет и рабочей электронной почтой. Таким образом, вы можете обратиться в эти организации и вам помогут пройти процедуру регистрации на сайте.
Мы подали заявку. Что дальше?
В тот же день, когда вы заполнили заявку, на указанный вами адрес электронной почты, будет направлено уведомление с указанием порядкового номера заявки.
После получения уведомления вам необходимо в течение 30 дней предоставить в офис выбранного загородного лагеря заявление и документы для заключения договора по оказанию услуги отдыха и оздоровления ребенка.
А будут ли компенсировать часть стоимости путевки как в прежние годы?
Да, будут. Для получения меры поддержки заявителю необходимо в течение 10 дней с момента получения договора оплатить родительскую долю путевки.
В 2019 году мера поддержки из средств краевого бюджета предоставляется:
1. Всем гражданам Алтайского края, которые являются родителями (законными представителями) детей школьного возраста, обучающихся в образовательных организациях региона. Также поддержка полагается и родителям выпускников дошкольных образовательных организаций региона. Размер компенсации для этой категории граждан составит 6000 рублей.
2. Дополнительно гражданам, являющимся сотрудниками органов государственной власти Алтайского края, краевых государственных учреждений, положена компенсация в размере 4200 рублей.
Сотрудникам муниципальных учреждений мера поддержки предоставляется из средств муниципальных бюджетов, ее размер устанавливается муниципальными правовыми актами. В Барнауле сумма компенсации составляет также 4200 рублей.
3. Поддержка положена многодетным семьям, направившим на отдых в загородные лагеря Алтайского края троих и более детей в возрасте до 15 лет (включительно). При этом компенсация на третьего и каждого последующего ребенка положена в размере 14400 рублей. На первых двух детей по 6000 рублей (или по 10200 – сотрудникам бюджетной сферы) на каждого.
Чтобы получить эту меру поддержки, нужно предоставить справку о составе семьи, копии путевок на первого и второго ребенка.
Мы не смогли вовремя оплатить и предоставить документы. Что делать?
Плохая новость: если в течение 40 дней после направления заявки на меру поддержки вы не предоставили в загородный лагерь заявление на путевку и документы для заключения договора, или не оплатили родительскую долю путевки, то заявка на меру поддержки автоматически аннулируется.
Хорошая новость: вы имеете право повторно оформить заявку. Но при этом вашей заявке будет присвоен новый порядковый номер, соответствующий номеру очереди.
Большинство оздоровительных лагерей Алтайского края принимают детей школьного возраста от 6,5 лет до 15 лет (включительно). Возраст ребенка учитывается на дату заезда в загородный лагерь.
Конечно, есть и ряд лагерей, где принимают детей либо младше указанного возраста, либо старше, но это уже зависит от индивидуальной направленности работы учреждения. И компенсация в этом случае не предусмотрена.
Подробную консультацию по работе краевой автоматизированной системы можно получить у регионального оператора – Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" по телефонам:
8-999-400-1002 (Молчанова Наталья Васильевна),
8-(3852)-29-98-98 (добавочный 1001), 8-905-924-1488 (Вознесенская Лариса Сандровна).
Жители г. Барнаула могут обращаться в Центр отдыха и оздоровления "Каникулы" по телефону: 8 (3852) 50-05-97 (Абакумова Светлана Владимировна).
Комментарии