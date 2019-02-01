Два детских дома получат в подарок часы, сделанные из кремлевской елки

Двум детским домам из подмосковных Балашихи и Егорьевска подарят деревянные настенные часы, сделанные из спилов кремлевской елки, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Мы признательны Национальному экологическому корпусу, который откликнулся на нашу акцию и передал в дар несколько спилов кремлевской елки, которые также получат вторую жизнь и будут радовать детишек в детских домах. Кстати, изображение на циферблате мы хотим нанести по рисункам самих детей", — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Отмечается, что главную елку страны сдали на переработку в рамках экоакции "Подари своей елке вторую жизнь". Цель мероприятия — научить жителей Московской области правильно обращаться с крупногабаритными отходами, а также создать предпосылки для восстановления хвойного фонда региона.

Такая акция проходит в Московской области впервые. Однако вторичное использование кремлевской елки реализуется в Москве с 2015 года. Ранее из нее были сделаны детские клюшки и скворечники.