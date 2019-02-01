Ученые нашли бактерии, которые ускоряют рак

Ученые из Массачусетского технологического института открыли новый вид бактерий, который может ускорять формирование раковой опухоли в легких, сообщает телеканал "360" со ссылкой на научный журнал Cell.

Руководитель исследования Чэнчэн Цзин заявил, что открытие позволит ученым разработать препарат, который сможет блокировать деятельность бактерий, а значит, бороться с раком легких.

Ученые заметили, что во время развития рака в легких человека появляется большое количество бактериальных инфекций. Молекулярные биологи из американского университета заявили, что именно эта мысль натолкнула их на идею проверить влияние микрофлоры органов дыхания на болезнь.

Исследователи провели эксперимент на мышах: они наблюдали за двумя группами грызунов — одни жили в привычных условиях, а других полностью очистили от бактерий и поместили в клетки, изолированные от окружающей среды. Выяснилось, что именно вторая группа мышей меньше болела, в том числе и раком легких. Аналогичный эффект дали мощные антибиотики, которыми массачусетские исследователи подтвердили результаты эксперимента.