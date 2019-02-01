Пенсионерка из Омска, которая 27 лет жила с паспортом СССР, получила российское гражданство и паспорт, сообщили в региональном МВД.

Историю 63-летней омички сообщили в СМИ. Правоохранители связались с женщиной, расспросили о ситуации. Выслушав пожилую женщину и узнав, что с 1991 года она живет по утратившим силу документам, полицейские объяснили порядок действий и помогли заменить недействительный паспорт.

В первый день февраля женщина стала полноправной гражданкой РФ. Ее старый паспорт был заменен на новый, российский.

Штраф пенсионерке платить не пришлось, подчеркнули в ведомстве.