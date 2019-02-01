Житель Волгограда хотел пораньше уйти с работы и сообщил о бомбе

23-летнего жителя Волгограда задержали за телефонный звонок с сообщением о взрывных устройствах, заложенных в нескольких торговых центрах города, рассказали в региональном МВД.

31 января после сообщений о минировании торговых центров на места незамедлительно выехали экстренные службы. Здания были обследованы, работники и посетители организованно эвакуированы. Опасных предметов в итоге обнаружено не было.

На поиски телефонного хулигана были брошены силы уголовного розыска, оперативники областного главка МВД и сотрудники ФСБ. Вскоре личность позвонившего была установлена, а сам он задержан.

Оказалось, что сообщение о взрывных устройствах оставил молодой человек, который работает охранником в одном из ТЦ. Звонки в экстренную службу он совершил, когда был на смене. Чтобы замести следы, хулиган использовал для звонка выставленные в торговом зале телефоны: номер экстренной службы можно набрать с любого смартфона даже без сим-карты. Этим и решил воспользоваться злоумышленник.

По словам задержанного, так он хотел проверить оперативность волгоградских спецслужб. Позже признался, что устал на работе и надеялся поскорее отправиться домой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан и отправлен в изолятор временного содержания.