Алтайский край минувшей ночью пережил дно холодов – температура в регионе местами достигала -45 градусов. Ранее порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре сообщали, что ночь на 2 февраля будет самой холодной с момента начала лютых морозов, когда районы края оказались под влиянием арктического антициклона.

Днем в субботу в северо-западных районах ожидается небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -26…-31 градус, местами в западных районах -18…-23 градуса.

Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением по западу края до 12 метров.

В Барнауле без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -27…-29 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Также отметим, что 3 и 4 февраля ожидается небольшое потепление, но уже 5 февраля, согласно предварительному прогнозу, районы края вновь окажутся под влиянием арктического антициклона.