Сотрудники Водоканала в пятницу вечером, 1 февраля, устранили коммунальную аварию, следствием которой стало затопление сразу нескольких улиц ранним утром в Барнауле.

Напомним, примерно в 6 утра на улице Телефонной произошло повреждение систем водоснабжения Д-500. На время ремонтных работ подача холодной воды была ограничена в одном многоквартирном доме.

Самая большая проблема была на улице. Из-за коммунальной аварии, произошедшей в 30-градусный мороз, были перекрыты следующие участки дорог:

ул. Юрина – от ул. Матросова до пр. Коммунаров;

ул. Матросова – от ул. Г. Исакова до ул. Юрина;

ул. Г. Исакова – от ул. Телефонной до ул. Матросова.

Кроме того, были изменены маршруты общественного транспорта. В частности, автобус №53 объезжал опасный участок по ул. Антона Петрова, пр. Коммунаров, ул. Меланжевая, ул. Матросова, далее – по маршруту.

На месте работали спецтехника и инспекторы ДПС, которые регулировали движение.