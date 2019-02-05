Почесуха или кожный зуд – именно такой перевод с греческого имеет термин "псориаз". Не все больные псориазом испытывают подобные симптомы. Наиболее ярко характеризует эту неинфекционную дерматологическую проблему появление красновато-розовых высыпаний и шелушений кожи.

Самое печальное, что псориаз неизлечим. И, несмотря на то, что сам по себе он не опасен для жизни и здоровья человека, заболевание способно погрузить своего носителя в психологический дискомфорт, стресс, депрессию и социофобию.

О том, как не опустить руки и не отчаяться, а также как эффективно одержать победу над болезнью, рассказали гости программы "Тема дня" радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" руководитель московской клиники "Псориаз Центр" и основатель сети клиник по России Михаил Мошнин, директор клиники "Псориаз Центр Барнаул" Анастасия Осипова.

– В начале нашей беседы озвучу немногую часть регалий Михаила Мошнина – врач-дерматолог, биофизик, занимается проблемой псориаза с 1978 года, автор более 70 научных работ по теме лечения псориаза современными методами, лауреат премии Министерства здравоохранения РФ, автор 14 патентов и авторских свидетельств по теме лечения псориаза.​ Михаил Витальевич, так что это за болезнь – псориаз? И действительно ли она неизлечима?

ММ: Это очень неприятная болезнь, очаг которой располагается на верхних слоях кожи, и поэтому ее проявления видно невооруженным глазом. Псориаз не несет в себе опасность для здоровья – есть, конечно, тяжелые формы, но они, к счастью, встречаются довольно-таки редко. То, что заболевание поражает поверхность кожи, людей приводит в замешательство, нарушается определенный ритм жизни. Это приносит огромные проблемы, но, скорее, морального характера.

Псориаз известен давно. Он описан еще в трудах Авиценны (IX век н.э. – прим. ред.) и других древних врачей. И методов борьбы с ним особых нет. Дело в том, что у нас даже сейчас нет рабочей гипотезы – что такое псориаз. Понятно, что не инфекция, не заразно.

– Очень важно, что вы это подчеркнули! Многие считают псориаз заразным заболеванием.

ММ: Нет, он не передается от одного человека к другому. Здесь каким-то образом задействована иммунная система. Это спровоцированный извне для клеток базального слоя эпидермиса процесс их деления. Но в отличие от раковых клеток, где причина этого деления заключена в самой клетке, в поломке ее генома, клетки базального слоя не виноваты – к ним приходит какой-то сигнал из внутренней среды организма.

Неоднократно проводили эксперимент – брали клетки из цветущей яркой бляшки, помещали их в определенную среду, и они практически сразу прекращали делиться. Клетки здоровой кожи в таких же условиях продолжали бы деление в 5 раз быстрее.

Дело в том, что базальный слой эпидермиса – наша кожа – выполняет одну из основных функций по защите. Клетки делятся, затем выходят наверх, заполняясь при этом роговым веществом, слущиваются вместе с микробами, грязью, и так кожа самоочищается. В общем, в норме это происходит. И это должно происходить. А при нарушении формируются вот такие высыпания.

– Есть данные, что от 3 до 7% жителей планеты болеют псориазом. Верна ли эта статистика?

ММ: Да. По нашей стране – от 2 до 3%. На юге меньше, на севере больше. В городах процент заболевания выше, чем в сельских поселениях. Вот, скажем, в Москве, по экспертным оценкам, около полумиллиона больных псориазом, то есть 5%. Город, стрессы, экология – все это оказывает влияние. В Петербурге еще больше.

К примеру, в Швеции, Финляндии, Норвегии, где уровень жизни достаточно высокий, медицина, экология неплохие, очень много больных псориазом. Я работал в Канаде в свое время, для этой страны псориаз – вообще национальная проблема. Но опять же, в Канаде холодно.

– То есть очень сильно от климата еще зависит?

ММ: Да. И болезнь носит сезонный характер. Вот сейчас, например, у нас начинаются обострения. Каждый год наша клиника работает в одном и том же ритме. То есть после Нового года все замерзли, алкоголь употребили – что тоже сказывается на состоянии – и начинается подъем. В марте-апреле ежедневно человек 60 к нам приходит на процедуры. Это своего рода пик. Потом теплеет. В августе-сентябре практически никого нет. Поэтому мы в это время обычно уходим в отпуск.

А потом снова. Если будет холодная осень, зима, как в прошлом и этом году, то нас ждет подъем. Ну, в общем, вот такой цикл нашей работы.

– Анастасия, есть ли у вас данные по Барнаулу, сколько человек болеет псориазом?

АО: По официальным данным, в Барнауле около 8-9 тысяч больных псориазом.

ММ: Несмотря на то, что в Алтайском крае достаточно суровый сибирский резко-континентальный климат, здесь псориаза поменьше, чем в крупных городах. Где-то 3%.

– А с чем связана такая статистика? Получается, хороший у нас край для здоровья.

ММ: Это уже общеизвестный факт, что в Алтайском крае хороший климат. Вот даже я в Москве был – какая-то слякоть, все течет, постоянные простудные заболевания. В Барнаул приехал, уже три дня здесь, и все прошло, здоров. Вы тут хорошо живете.

– И все-таки что же является причиной псориаза, как он появляется в организме?

ММ: Причины неизвестны, и поэтому псориаз не лечится так, чтобы раз и навсегда избавиться от него. Но это не значит, что этой проблемой не нужно заниматься. Мы можем добиться ремиссии, то есть полностью очистить кожу – совсем, бесследно. Причем надолго. По статистике нашей московской клиники, а мы уже работаем 19 лет, длительность ремиссии у мужчин составляет около года и двух месяцев, у женщин – полтора года. Хотя есть люди, которые лечились у нас в далеком 2005 году, и приходят только сейчас – столько времени проявлений у них не было.

– Правильно ли я понимаю, что речь идет о вашей авторской методике "ПУВА-терапия"?

ММ: ПУВА-терапия, как таковая, существует давно, не мы ее придумали. Этой методике 3,5 тысячи лет, и у нее очень интересная история.

Есть такой папирус Эберса, названный в честь египтолога, немецкого писателя Георга Эберса. В середине XIX века француз Жан-Франсуа Шампольон расшифровал иероглифы, и после этого началось бурное изучение всяких египетских документов, которые до этого читать не могли. И обнаружили папирус, который, в общем, оказался учебником военно-полевой терапии и косметологии. И как раз таки там ПУВА-терапия описана один в один.

То есть жрецы Древнего Египта брали растение – Амми большая, – из которого мы сейчас делаем лекарство "Аммифурин". Растение теплолюбивое, растет на юге Краснодарского края. Египетские лекари давали отвар его семян. С солнцем в Египте проблем никогда не было. И таким образом лечили псориаз и витилиго. Технология передавалась из поколения в поколение.

Папирус датируется 1550 годом до нашей эры.

Что важно! Три с половиной тысячи лет клинических испытаний. Потому что тогда ведь строго было – если наблюдались какие-то выраженные побочные эффекты через 10 лет, через 20, через два поколения, методику уничтожали вместе с ее носителями. Но в данном случае этого не произошло.

И в 1947 году египетский ученый Эль Махди из народной медицины ввел ПУВА-терапию в клиническую. Начал разбираться, какие вещества действуют, какую длину волн ультрафиолета можно использовать при лечении. Его работа впоследствии была опубликована в немецком научном журнале. Тогда немецкий язык был не очень популярен в Европе, и статья прошла незамеченной. А потом американцы в 1974 году все это воспроизвели, сделали установки ламп фирмы "Сильвания", которые стали использоваться при лечении. То есть по факту только в 70-х годах прошлого века эта технология перешла в клиническую, научную медицину.

А мы сделали некоторые улучшения, которые были признаны как изобретения. Выделили несколько патентов.

Но принцип остается один: используется лекарство растительного происхождения. Сейчас мы реализуем большую программу совместно с МГУ, академическими институтами, в рамках которой создаем лекарственные средства из листьев инжира, из петрушки.

Вообще действующие вещества мы с вами едим каждый день. Они содержатся в петрушке, в сельдерее. У одного из компонентов аммифурина рабочее название "бергапте" – его выделили из бергамотового масла. Поэтому дорогие сорта чая содержат много аммифурина.

То есть это не какая-то злобная химия. Это вещество, с которым мы постоянно контактируем.

– Расскажите, пожалуйста, как проходит лечение по этой методике?

ММ: Происходит это достаточно просто. Для больных технология очень удобна. Они пьют назначаемые препараты в виде таблеток за несколько часов до процедуры. За это время действующие вещества попадают с потоком крови в кожу. Пациент приезжает в клинику и направляется в установку, похожую на солярий, но отличающуюся принципиально другими лампами.

Сами по себе лекарства бесполезны, но и не токсичны. Сами по себе лампы тоже не несут какой-то пользы, потому как там длинные волны, которые не взаимодействуют со структурами кожи и не вызывают фотостарения, и не могут вызывать рак кожи – в отличие от солярия и солнца. А вот когда они вместе – лекарство в коже, лучи ложатся – происходит блокирование деления клеток базального слоя эпидермиса.

– Речь идет о повышении качества жизни больных?

ММ: Да, качество жизни повышается, потому что побочный эффект, который получают наши клиенты – это красивый ровный загар.

Ну вот представьте, приходит молодая красивая женщина. У нее все тело покрыто этими неприятными бляшками. Она на грани суицида – а бывает и такое. И вот после курса лечения все на глазах проходит, причем бесследно, и из клиники выходит такая шоколадная красавица.

– Сколько времени требуется для того, чтобы пройти этот курс лечения?

ММ: В среднем, по нашей статистике, 14,4 процедуры. Три посещения в неделю в спокойном таком ритме. То есть пять недель.

После этого клиенты возвращаются: кто-то через пять лет, кто-то через полгода, как правило, если что-то случилось в жизни, и было вновь спровоцировано деление клеток.

У меня на практике был такой случай. Мужчину пролечили. Через три дня звонит его жена, ругает нас, мол, вы жулики, шарлатаны, ничего не помогло. В чем тут дело? Мужчина сам потом рассказал, что попал в аварию, сильно разбили машину. Он понервничал, физически не пострадал, но стресс испытал. И высыпания появились практически сразу после этого. Лег спать, утром проснулся – как будто и не лечили.

Стрессы являются мощнейшим фактором, влияющим на количество и интенсивность обострения.

– Какие еще факторы могут вызвать усугубление псориаза?

ММ: Климат – мы уже говорили об этом. Похолодания. Стрессы, алкоголь, другие интоксикации, например, наркоз. То есть человек, к примеру, попал на операцию, вынужденно ему дают наркоз, и с высокой долей вероятности псориаз может обостриться.

Далее заболевания. Прежде всего, ангина – вообще страшное заболевание, при котором обострение псориаза может оказаться самым легким из последствий. Ведь там страшная интоксикация организма происходит.

Также хронические всякие болезни. Кариес может оказать воздействие. Воспалительные заболевания женской половой сферы.

Все это нужно обязательно больному псориазом пролечить. Псориаз не пройдет после этого, но приобретет более легкую форму – пара бляшек на локтях, к примеру, и все.

К нам приходит пациент, и мы начинаем выяснять особенности его здоровья, ведь псориаз, по сути, является индикатором. И в ходе общения выясняется, что ему перед курсом у нас нужно пройти узких специалистов. Тогда и псориаз будет по-другому проявляться, и его лечение приобретет более эффективную форму.

– Есть ли какие-то противопоказания у методики ПУВА-терапии?

ММ: Конечно. Московская клиника и все наши филиалы работают жестко по инструкции Министерства здравоохранения. Как всякое интенсивное аппаратное воздействие и сильнодействующее лекарство, ПУВА-терапия имеет четкие противопоказания: туберкулез, ранее перенесенное онкологическое заболевание, тяжелые заболевания печени типа цирроза, гепатита... Список достаточно большой. И это все с пациентом проговаривается.

– Беременным женщинам можно?

ММ: Вы знаете, прямых противопоказаний нет. Но все-таки это особое состояние, это ребенок, это настолько серьезно, что мы беременных и кормящих матерей не берем. Препарат жирорастворимый, и вроде бы, это травка, но тут действует разумная врачебная осторожность.

– С какого возраста можно получать лечение?

ММ: В принципе, это определяется инструкциями к лекарствам. Есть отечественный препарат "Аммифурин", там четко прописано: "Применяется взрослыми". А взрослые в медицине – это люди с 18 лет.

А вот австрийский препарат "Оксорален" позволяет с 12 лет. Поэтому, когда к нам на лечение приходят подростки, мы им даем австрийское лекарство, и мы правы с юридической точки зрения.

– Правда ли, что псориаз проявляется в каком-то определенном возрасте?

ММ: Псориаз очень хорошо изучен феноменологически, то есть во всех его проявлениях.

Ученые-астрономы знают, какая комета через пять тысяч лет появится, потому что тела притягиваются, действует закон всемирного тяготения, можно рассчитать расстояния, массы и так далее. Все хорошо, только они не знают, почему эти тела притягиваются. И в нашей ситуации то же самое.

Когда появляется псориаз, у кого, какие народы болеют. Кстати, национальные различия есть. Например, вообще не болеют индейцы – краснокожие – не описано ни в одной научной литературе. И наоборот больше подвержены псориазу рыжеволосые – ирландцы, к примеру, кельтские народности.

Возраст... Обычно это первая гормональная ломка, переходный возраст первый и переходный возраст второй – там пик поменьше: у женщин климакс более выражен, у мужчин немного растянут.

У детей псориаз начинает проявляться обычно лет с 10. Бывают, конечно, и совсем маленькие, но это большая редкость.

– Если родители болеют псориазом, можно ли будущее потомство защитить или нет?

ММ: Пока нет. Статистика такая: если один из родителей болен псориазом, то вероятность того, что заболеет ребенок, конечно, выше, чем у популяции в целом – 10-12%, но не 90. А вот если оба родителя больны, тогда там ситуация хуже – более 50%.

– То есть псориаз – это семейная болезнь?

ММ: Про псориаз давно известно, что заболевание передается по наследству. Причем нужно искать где-то в боковых ветвях у бабушек и дедушек – через поколение, через два. К сожалению, пока мы не можем менять геном. Сейчас попытки предпринимаются, но это, в общем-то, такое очень опасное оружие.

– Анастасия, расскажите про клинику в Барнауле. Где она находится, контактные данные? Чтобы люди, которые нуждаются в помощи, могли связаться с вами и записаться на прием.

АО: Мы находимся в городе Барнауле по адресу: ул. Партизанская, 40, 2 этаж, кабинет №01. Наш телефон: 25-14-35.

Конечно, чтобы попасть в удобное для вас время, необходимо позвонить дня за два. И мы предпримем все меры, чтобы решить проблему.

ММ: На самом деле, то, что делается – это решение проблемы. В общем-то, люди приходят к нам раз в год, причем они себя до обострения не доводят. То есть только начинают появляться бляшки, пациенты уже знают и звонят нам. Повторные курсы, конечно, гораздо короче. Первый раз длиннее, потому что люди приходят к нам с запущенной формой псориаза. Плюс у них сомнения – уже столько всего перепробовали, ко многим обращались. И первое время у них отношение к нам негативное, недоверие и подозрительность.

Псориаз – психогенное заболевание, состояние нервной системы очень влияет. И вот те, кто приходит к нам впервые, видят эффект где-то на пятой процедуре, потому что не верят. А у тех, кто повторно, эффект достигается на третьем сеансе.

Мы не можем избавить людей от псориаза, но наши клиенты ходят с чистыми кожными покровами.

– Чем опасен запущенный псориаз? Влияет ли он на работу каких-то органов в организме?

ММ: Сейчас очень много споров в научных кругах, что псориаз – это системное заболевание. Есть псориатический артрит, который связан с псориазом. Но мы относимся к группе специалистов, считающих псориаз несистемным заболеванием. Псориатический артрит – это, в общем, артрит, воспаление суставов, который к коже никакого отношения не имеет. Просто эти заболевания часто совпадают, коморбидное состояние, есть такой термин.

Псориаза печени или кишечника не бывает. Там нет эпидермиса – нечему делиться.

Артрит бывает тяжелый. Я видел таких больных, их много, они теряют подвижность, инвалидизируются. Вот его нужно лечить безотлагательно. Как только появились признаки псориатического артрита, мы начинаем лечить безжалостно, применяя сильнодействующие препараты. К ПУВА-терапии это не имеет никакого отношения.

– То есть в вашей клинике этим тоже занимаются?

ММ: Нет, мы ориентированы только на кожные формы заболеваний. Но при выявлении артрита направляем к артрологу, ревматологу. То есть должны лечить специалисты по суставам, это очень серьезно. Поэтому когда лечим кожные формы, мы тщательно спрашиваем пациента, как он себя чувствует, не болит ли пальчик, сустав...

В Москве мы сотрудничаем с профессором Института ревматологии им. В.А. Насоновой Владимиром Бадокиным – ну, это мировая величина. Направляем к нему на лечение. В Барнауле пока не наладили кооперацию, но сделаем это в ближайшее время, потому что с артритом шутки совсем плохи.

– Михаил Витальевич, а вы специализируетесь только на лечении псориаза или другими болезнями также занимаетесь, в том числе как ученый?

ММ: Мы ориентированы больше все-таки на псориаз, потому что им никто не занимается и больные, по сути, брошены. Есть мнение, и оно, в принципе, оправдано, что эта болезнь неизлечима и, в общем, не опасна для жизни и здоровья. Приходят к таким специалистам: ну, что мы можем сделать, ну вот мазью помажь, это все равно не вылечится. У людей руки опускаются.

Мы открываем свои центры в Петербурге, Барнауле, Новосибирске, Грозном, Махачкале, Пятигорске – везде нам говорят: "Где же вы раньше были? Мы вот столько времени мучились".

АО: Да, нам часто приходится слышать эту фразу от наших пациентов.

– У нас единственная клиника, которая специализируется на лечении псориаза?

ММ: Есть кафедра кожных болезней в АГМУ, есть краевой диспансер. Но там до недавнего времени использовались традиционные методы, как мы 40 лет назад лечили. Возможно, сейчас что-то поменялось...

Понимаете, ПУВА-терапия очень удобна пациентам. Мы в Москве, к примеру, работаем с 8 утра до 10 вечера, по сути, как проходной двор. Люди дома выпили лекарство, заехали к нам, "позагорали", поехали по своим делам. Остальные учреждения предусматривают стационар – человек ложится на лечение, ему делают инъекции, вкалывают витамины, мази серно-салициловые мажут. Безусловно, это полезно. Но для современного ритма жизни слишком долго и во многом неудобно.

– Анастасия, какой график работы клиники в Барнауле?

АО: Мы работаем по будням с 10 до 8 вечера, в субботу – с 10 до 15, в воскресенье выходной день. Для пациентов достаточно удобный график – попадают в тройку: понедельник-среда-пятница либо вторник-четверг-суббота.

ММ: График лечения мы соблюдаем очень строго, поэтому работаем, невзирая на праздничные дни. К примеру, 31 декабря принимаем пациентов, потому что следующая процедура должна быть 3 января.

– Михаил Витальевич, а возможно попасть лично к вам на консультацию в Барнауле?

ММ: Конечно, всегда, когда я приезжаю в ваш город, я консультирую. Стараюсь просматривать истории болезни всех наших пациентов, какие-то коррективы вношу. Но хочу отметить, что здесь очень хороший коллектив – грамотные специалисты. И они все в обязательном порядке проходят стажировку у нас в Москве. Это обязательное условие.

И, кстати, барнаульский "Псориаз Центр" – самый красивый из всех наших клиник – уютный интерьер, все грамотно организовано, светло и комфортно. Так что приходите, вас с радостью примут и помогут.

Псориаз – не приговор. Сделаем все, что в наших силах. А делаем мы сейчас достаточно много ради вашей здоровой и красивой кожи.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

ООО "Псориаз Центр Барнаул"

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