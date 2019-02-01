Штрафы для российских уклонистов от армии увеличат в несколько раз

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении штрафов для призывников за неявку. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предлагается штрафы за неявку увеличить с одной тысячи рублей до пяти. Кроме того, наказание подрастет в цене и для уклонистов от медицинского обследования, за утрату документов или за их порчу.

Также более серьезное наказание будет ждать тех, кто, получив повестку, не явится в военкомат.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, законопроект был разработан из-за возросшего числа уклоняющихся от воинской обязанности призывников. В 2017 году военные комиссары не смогли оповестить около 150 тысяч молодых людей.

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, являющегося автором инициативы, те штрафы, которые используются сейчас, "не способствуют формированию законопослушного поведения граждан".