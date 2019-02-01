Онлайн-ресурсы для приема записи детей в первые классы, которая стартовала 1 февраля в полночь, рухнули в первые же минуты, пишет URA.RU, отмечая, что речь идет о сайте госуслуг и "екатеринбург.рф".

Жалобы о нестабильной работе указанных интернет-ресурсов начали появляться за 30-40 минут до начала приема заявок.

Отмечается, что родители не могли зайти на сайты: "Я вообще не могу войти на госуслуги", "Ну что, я так и не могу зайти на госуслуги, ошибка 503", "Меня выкинуло с госуслуг и пишет – большая нагрузка", "Выкинуло со всех и не грузит", "500 внутренняя ошибка, так быстро сайт еще не сдавался".

Некоторым родителям, как пишет издание, все же удалось подать заявку на зачисление в школу.