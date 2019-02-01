США выходят из договора о ракетах средней и меньшей дальности

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишут СМИ со ссылкой на агентство Reuters.

"Россия без зазрения совести нарушала договор на протяжении его действия. Россия, как и прежде, в обход всех правил производит и испытывает ракеты, попадающие в договор, поэтому мы приостанавливаем обязательства", – отметил Помпео на выступлении в госдепартаменте.

Он также подчеркнул, что остановку участия в ДРСМД поддерживают и другие страны НАТО.

Помпео пояснил, что союзники альянса понимают, что действия России опасны, и поэтому поддерживают решение американских властей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что такое решение Штатов не может остаться и не останется без ответа России.

"Решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответов нашей страны. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны. Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укреплению системы коллективной безопасности", – заявил Путин.