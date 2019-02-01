Депутат Верховной рады Борислав Береза в своем Facebook сообщил, что российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов не пришел дуэль, которую он же и назначил.

"Я под Верховной Радой, а где же рязанское недоразумение? Загадочная история: человек сначала вызывает на дуэль, а потом говорит, что не может приехать из-за нашего закона о запрете на въезд российских мужчин до 60 лет, хоть ему и 62. Он сослался на разрешение Совета Федерации, ну оно и понятно: кто же идиота отпустит в Украину, которого здесь же придется транспортировать, чтобы хоронить на родине", – рассказал Береза на видео.

"Согласно дуэльному кодексу, право выбора места остается у того, кого вызвали. Сенатор не приехал. Получается, что у него нет чести. Теперь сенатор должен застрелиться", – добавил Береза.

Также он рассказал, что Скабеева получает 4 млн рублей в месяц. По мнению Березы, чтобы и дальше получать такие деньги, ей нужен был скандал, поскольку на телеканале ее рейтинги сильно падают.

Ранее в ПАСЕ украинский делегат Береза оттолкнул телеведущую Ольгу Скабееву и обозвал ее. После сенатор Морозов вызвал Березу на поединок, предложив ему выбрать "любое оружие мира". Сам сенатор пообещал прийти с новым пистолетом "Удав". Береза же написал, что проучит Морозова оглоблей или вожжами.